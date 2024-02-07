Ничего не успеть: почему раньше в сутках было всего 19 часов?

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Ученые назвали причину, по которой раньше на Земле сутки длились 19 часов

1:36
Наука

Исследование, проведенное с использованием метода циклостратиграфии и анализа геологических данных о глубоком прошлом Земли, выявило интересные факты о продолжительности суток нашей планеты от 1 до 2 миллиардов лет назад.

Ученые назвали причину, по которой раньше на Земле сутки длились 19 часов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Результаты этого исследования показали, что в то время продолжительность суток составляла всего 19 часов, что на 5 часов меньше, чем сегодняшние 24 часа.

Согласно теории, предложенной учеными, такая короткая продолжительность суток была обусловлена не столь устойчивым изменением вращения планеты, как считалось ранее, а более сложным взаимодействием приливных сил Луны и Солнца. Предполагается, что в течение многих миллионов лет Луна находилась ближе к Земле, что ускоряло ее вращение и делало сутки короче, сообщает Nature.

Однако, что еще более интересно, исследование также выявило, что в определенный момент продолжительность суток на Земле стабилизировалась на уровне 19 часов и оставалась на этом уровне примерно в течение миллиарда лет. Ученые предполагают, что это произошло в результате сложного взаимодействия атмосферных тепловых и лунных океанических приливов, которые временно уравновесили скорость вращения Земли.

Это период, известный как "скучный миллиард", был отмечен относительно ограниченной биологической эволюцией. Важно отметить, что этот период стабильных 19-часовых суток совпадает с двумя самыми большими подъемами уровня кислорода в атмосфере, что может подтверждать теорию о влиянии продолжительности суток на процессы фотосинтеза и выработку кислорода в атмосфере.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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