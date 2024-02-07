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Наука спасла от тюрьмы: почему оправдали "самую страшную серийную убийцу Австралии"

Наука помогла Кэтлин Фолбигг избежать длительного заключения в тюрьме

1:20
Наука

Кэтлин Фолбигг была признана "самой страшной серийной убийцей Австралии" после того, как ее обвинили в убийстве четырëх своих детей в возрасте до полутора лет в период с 1989 по 1999 годы.

Наука помогла Кэтлин Фолбигг избежать длительного заключения в тюрьме
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Она была приговорена к 40 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения через 25 лет. Однако, в ходе долгих апелляций и нового расследования еë невиновность была наконец-то доказана.

Прокуроры в основном опирались на записи в дневнике Кэтлин, где она выражала свои трудности с материнством и чувствовала вину в смерти своих детей. Однако, несмотря на отсутствие прямых доказательств, эти записи считались достаточным основанием для обвинения. Новое расследование показало, что записи в дневнике не являются надёжным доказательством, сообщает "Вокруг Света".

Эксперты обнаружили генетические мутации у детей Кэтлин, которые могли привести к внезапной смерти, а также указали на отсутствие прямых доказательств, подтверждающих, что дети были задушены. Эти мутации являются крайне редкими и представляют собой особый случай в медицинской практике.

После этого открытия генпрокурор Нового Южного Уэльса признал, что убеждения в виновности Кэтлин недостаточно обоснованы, и она была освобождена из тюрьмы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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