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Стало известно, что стало бы с нашей планетой без озонового слоя

Ученые назвали последствия отсутствия озонового слоя для Земли

1:35
Наука

Исследование подчеркивает важность озонового слоя для климата Земли.

Ученые назвали последствия отсутствия озонового слоя для Земли
Фото: Openverse by Horia Varlan is licensed under CC BY 2.0

Исследователи обращают внимание на то, что исторически озоновый слой на Земле формировался в результате жизнедеятельности организмов и длительных процессов в атмосфере. Отсутствие озонового слоя до появления жизни означало, что Земля пребывала без его защиты миллиарды лет. сообщает arXiv.

Исследование было проведено с использованием моделей климата Земли, которые изменяли количество озона в верхних слоях атмосферы. Результаты исследования показывают, что отсутствие озонового слоя привело бы к серьезным последствиям для климата:

  • Температура поверхности Земли уменьшилась бы примерно на 3,5 градуса Кельвина. Это значительное понижение температуры имеет потенциал изменить климатические условия на планете.
  • Верхние слои стратосферы охладились бы, что могло бы сказаться на характеристиках атмосферы и ее динамике.
    Уменьшение влажности в атмосфере в результате отсутствия озона привело бы к уменьшению парникового эффекта. Это имело бы существенное влияние на климат Земли и распределение тепла в атмосфере.
  • Облака появлялись бы только на определенных высотах, что могло бы сказаться на погодных условиях и климатических событиях.
  • Изменения в струйных течениях привели бы к кардинальным изменениям в климате Земли, с усилением струйных течений у экватора и ослаблением у полюсов.

Эти результаты подчеркивают важность озонового слоя как ключевого элемента в поддержании стабильного климата на Земле.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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