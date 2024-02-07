Недуг из прошлого: стало известно, почему европейцы страдают от "болезни викингов"

Ученые назвали причину возникновения у европейцев "болезни викингов"

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное с участием более 600 тысяч человек, подтвердило, что около 30% мужчин старше 60 лет в Европе страдают от контрактуры Дюпюитрена, известной как "болезнь викингов".

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Это заболевание, характеризующееся постепенным сгибанием пальцев рук из-за образования рубцов и шишек на ладонях, чаще встречается у мужчин североевропейского происхождения.

Исследователи из международной команды, включая Хьюго Зеберга из Каролинского института и нобелевского лауреата Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Макса Планка, использовали биоданные из трех крупных банков в США, Великобритании и Финляндии для сравнения геномов пациентов с геномами здоровых людей.

Результаты, опубликованные в Molecular Biology and Evolution, выявили три генетических фактора риска развития контрактуры Дюпюитрена, которые были унаследованы от неандертальцев.

Это исследование подчеркивает роль смешения с неандертальцами в формировании региональных различий в распространенности заболевания. Хотя наследие неандертальцев оказывает влияние на жителей севера Европы в большей степени, следует отметить, что влияние генов на отдельные группы людей не ограничивается только ими.