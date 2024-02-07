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Время сна не играет роли: стало известно, почему "совы" умирают чаще "жаворонков"

Ученые назвали причины повышенной смертности среди "сов"

1:43
Наука

Недавнее исследование, проведенное неврологами из Финского института гигиены труда, предоставляет новые данные относительно связи между временем сна и продолжительностью жизни.

Ученые назвали причины повышенной смертности среди "сов"
Фото: Openverse by Willrad is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее предполагалось, что люди с определенным хронотипом, таким как "совы" (те, кто предпочитает ложиться спать поздно), имеют повышенный риск смерти. Однако новые результаты показывают, что связь между хронотипом и смертностью не так очевидна.

Исследование охватывало период с 1981 по 2018 год и включало 22 976 участников схожих параметров, за исключением их предпочтения времени сна. Ученым удалось скорректировать влияние различных факторов, таких как образование, индекс массы тела, особенности сна и вредные привычки. Результаты показали, что совы имели на 9% больший шанс умереть от любой причины по сравнению с жаворонками, сообщает Chronobiology International.

Однако важно отметить, что некурящие совы, не злоупотребляющие алкоголем, не попадали в группу повышенного риска. Это обстоятельство подчеркивает, что связь между временем сна и смертностью может быть связана скорее с образом жизни, чем с самим хронотипом. Ученые также указывают на взаимосвязь между системой вознаграждения и циркадной системой, отмечая, что уровень употребления алкоголя и психоактивных веществ коррелирует с желанием ложиться спать позже.

Важным выводом исследования является тот факт, что само по себе позднее засыпание не увеличивает риск смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний, что дает новый взгляд на вопрос влияния времени сна на общую продолжительность жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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