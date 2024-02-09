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На примере Проксимы Центавра учёные ГЕОХИ РАН поняли, как рождаются планеты: это удивительно

Более 80% планетезималей звезды Проксима Центавра вращаются в одной плоскости

1:31
Наука

Из тысяч экзопланет, открытых на сегодняшний день, наиболее интересны ближайшие к нам — те, что вращаются вокруг Проксимы Центавра. Учёные лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов ГЕОХИ РАН исследовали их движение. Своими выкладками они поделились в журнале "Астрономический вестник".

Более 80% планетезималей звезды Проксима Центавра вращаются в одной плоскости
Фото: ESA

Предметом их интереса стали планетезимали ("зародыши" будущих планет) в сфере Хилла — зоне, в которой звезда способна удерживать свои спутники. Изучая их, специалисты хотели понять, как зарождаются и развиваются планеты, особенно если одна из них доминирует в системе.

Как оказалось, более 80% планетезималей в зоне питания планеты c Проксимы Центавра на расстоянии от 500 до 1200 а. е. от неё вращаются в одной плоскости с отклонением, не превышающим 10°. Все объекты на других орбитах, скорее всего, захвачены извне.

Кроме того, стала ясна эволюция планет — формируясь из планетезималей, они быстро удаляются от звезды, оставаясь, тем не менее, в сфере Хилла. 70-80% протопланет увеличили своё афелийное расстояние с 500 до 1200 а. е. менее чем за миллион лет.

Помимо этого, по скромным, по сравнению с Солнечной системой, размерам сферы Хилла — на два порядка меньше — удалось прийти к выводу, что у Проксимы Центавра, скорее всего, нет аналога облака Оорта.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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