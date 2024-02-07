Продлить свою жизнь реально: найден набор бактерий, замедляющих старение организма

Ученые обнаружили отличительную особенность кишечника долгожителей

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование японских долгожителей, проведенное учеными из Копенгагенского университета, выявило, что их долголетие связано с особенностями микробиома кишечника.

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Ученые изучили 176 здоровых японских долгожителей, выявив у них определенную смесь бактерий и вирусов, которая делает их устойчивыми к патогенам. Сравнение с результатами людей моложе показало, что у долгожителей наблюдается более высокое биологическое разнообразие кишечных бактерий и вирусов.

Исследование также отмечает, что долгожители имеют больший метаболический выброс микробного сероводорода, что способствует целостности слизистой оболочки и защите от патогенов, сообщает Nature Microbiology.

Исследователи предполагают, что изменение кишечного биома может быть потенциальным способом повышения продолжительности жизни. Это открывает перспективы для разработки новых подходов к продления жизни путем манипулирования микробиомом кишечника. В то время как генетическая предрасположенность неизменна, изменение микробиома может оказать положительное влияние на здоровье и долголетие.