Этот способ захоронения тел в Римской империи удивил современных археологов

Ученые обнаружили необычный способ захоронения тел в Римской империи

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа археологов из Йоркского университета в Великобритании провела исследование, с помощью которого удалось восстановить детали погребения целой семьи, скончавшейся около двух тысяч лет назад в окрестностях Йорка, на территории, которая в то время принадлежала Римской империи.

Фото: Openverse by Jebulon is licensed under CC0 1.0

Используя современный 3D-сканер, археологи обнаружили гипсовые отпечатки тел покойников, которые позволили им получить детальную информацию о структуре и составе одежды, а также других быстро истлевающих материалах, использованных для погребения. Это стало возможным благодаря необычному похоронному ритуалу, время от времени применявшемуся римлянами. Перед захоронением тела покойников, лежащие в свинцовых или каменных гробах, заливали жидким гипсом, который после затвердевания создавал подробные отпечатки и контуры тел, сообщает Arkeonews.Э

Исследование выявило, что в одном из гробов были похоронены двое взрослых и младенец, умершие одновременно, возможно, в результате некоторой трагедии. Тела были тщательно завернуты в саваны и обернуты различными типами тканей, различающимися по качеству и типу ткацкого переплетения. С помощью трехмерных изображений, полученных из гипсовых отпечатков, исследователям удалось ясно увидеть мелкие детали, такие как узлы на саванах и полосы ткани, которыми были обернуты тела.