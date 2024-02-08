Работающие на коллайдере физики "наняли" для его обслуживания робопса — он не боится радиации

ЦЕРН проверил устойчивость робопса к радиации при работе на коллайдере

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили четвероногого робота CERNquadbot, предназначенного для обслуживания и ремонта Большого адронного коллайдера (БАК).

Фото: CERN

Роботы уже применялись для этих целей, но — обычные, колёсные. Им было трудно попасть во все извилистые уголки БАК.

"На земле лежат большие пучки незакреплённых проводов и труб, которые скользят и перемещаются, что делает их непроходимыми для колесных роботов и трудными даже для людей", — объясняет Крис МакГриви, инженер ЦЕРН по робототехнике.

Ещё одна сложность — сильное радиоактивное излучение. ЦЕРНовский робопёс с честью выдержал его.

"Совместно с группой радиационной защиты мы провели исследование в этой области. Никаких проблем не возникло — робот был полностью стабилен на протяжении всей проверки", — доволен МакГриви.

Совместно с монорельсовыми роботами TIM четвероногие машины будут мониторить состояние оборудования коллайдера, оперативно исправлять поломки, в том числе без остановки дорогостоящей махины, то есть прямо под лучом.

Робопёс ЦЕРН