Работающие на коллайдере физики "наняли" для его обслуживания робопса — он не боится радиации

Инженеры Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили четвероногого робота CERNquadbot, предназначенного для обслуживания и ремонта Большого адронного коллайдера (БАК).
Роботы уже применялись для этих целей, но — обычные, колёсные. Им было трудно попасть во все извилистые уголки БАК.
"На земле лежат большие пучки незакреплённых проводов и труб, которые скользят и перемещаются, что делает их непроходимыми для колесных роботов и трудными даже для людей", — объясняет Крис МакГриви, инженер ЦЕРН по робототехнике.
Ещё одна сложность — сильное радиоактивное излучение. ЦЕРНовский робопёс с честью выдержал его.
"Совместно с группой радиационной защиты мы провели исследование в этой области. Никаких проблем не возникло — робот был полностью стабилен на протяжении всей проверки", — доволен МакГриви.
Совместно с монорельсовыми роботами TIM четвероногие машины будут мониторить состояние оборудования коллайдера, оперативно исправлять поломки, в том числе без остановки дорогостоящей махины, то есть прямо под лучом.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.