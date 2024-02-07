Стало известно, зачем древние египтяне употребляли психотропный напиток с человеческой кровью

Ученые обнаружили свидетельства употребления психотропных напитков в Древнем Египте

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа специалистов из США и Италии провела химический анализ осадка, обнаруженного на дне древнеегипетского глиняного сосуда, изображающего бога Бэса, который датируется вторым веком до нашей эры.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Их исследование выявило удивительный состав напитка, который употребляли из этого сосуда. В его состав входили следующие компоненты: алкоголь, полученный из перебродивших фруктов; мед; пчелиное маточное молочко; а также ряд других биологических жидкостей, включая человеческую кровь и грудное молоко.

Химический анализ также выявил наличие галлюциногенных растений, включая гармалу обыкновенную (Peganum harmala) и голубой лотос (Nymphaea caerulea) в осадке на дне сосуда. Оба этих растения известны своими лекарственными и психотропными свойствами. Например, гармала обыкновенная содержит алкалоиды гармин и гармалин, которые могут вызывать психоделические эффекты при высоких концентрациях, сообщает Research Square.

Ученые предполагают, что смесь этих ингредиентов употреблялась в ритуальных целях приверженцами культа Бэса. Бэс был очень популярным богом среди простых египтян и считался защитником людей, особенно детей и матерей, от злых духов. Его также рассматривали как покровителя семьи и домашнего очага. В искусстве и религиозных изображениях, Бэс обычно представлялся как усмехающийся уродливый бородатый карлик.