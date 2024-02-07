Стало известно, зачем древние египтяне употребляли психотропный напиток с человеческой кровью

Группа специалистов из США и Италии провела химический анализ осадка, обнаруженного на дне древнеегипетского глиняного сосуда, изображающего бога Бэса, который датируется вторым веком до нашей эры.
Их исследование выявило удивительный состав напитка, который употребляли из этого сосуда. В его состав входили следующие компоненты: алкоголь, полученный из перебродивших фруктов; мед; пчелиное маточное молочко; а также ряд других биологических жидкостей, включая человеческую кровь и грудное молоко.
Химический анализ также выявил наличие галлюциногенных растений, включая гармалу обыкновенную (Peganum harmala) и голубой лотос (Nymphaea caerulea) в осадке на дне сосуда. Оба этих растения известны своими лекарственными и психотропными свойствами. Например, гармала обыкновенная содержит алкалоиды гармин и гармалин, которые могут вызывать психоделические эффекты при высоких концентрациях, сообщает Research Square.
Ученые предполагают, что смесь этих ингредиентов употреблялась в ритуальных целях приверженцами культа Бэса. Бэс был очень популярным богом среди простых египтян и считался защитником людей, особенно детей и матерей, от злых духов. Его также рассматривали как покровителя семьи и домашнего очага. В искусстве и религиозных изображениях, Бэс обычно представлялся как усмехающийся уродливый бородатый карлик.
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