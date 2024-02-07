Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами

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Древние римляне завезли клопов в Британию, открыли археологи

1:52
Наука

Клопов в Британию завезли древние римляне, установила учащаяся Университетского колледжа Дублина Кэти Уайз Джексон. О её открытии рассказала The Guardian.

Древние римляне завезли клопов в Британию, открыли археологи
Фото: Vindolanda Trust

В рамках своей магистерской программы по археоэнтомологии 24-летняя студентка анализировала образцы почвы с раскопок в римском форте Виндоланда. В одном из них — самом древнем, датированным примерно 100 годом нашей эры, — она нашла остатки хитиновых скелетов двух постельных клопов (Cimex lectularius).

Археологи уже находили клопов на местах стоянок древних римлян в Британии, но найденные Уайз Джексон — самые древние, сообщил её научный руководитель доктор Стивен Дэвис.

Очень сложно найти настолько древние останки насекомых, подтвердил доктор Эндрю Бирли, возглавляющий археологическую группу Виндоланды.

"У древних римлян репутация чрезвычайно чистоплотных людей, поэтому интересно найти насекомых, которые этому противоречат", — прокомментировала сама первооткрывательница.

По её словам, в ту пору бытовали странные представления о насекомых. Римский философ Плиний, к примеру, считал клопов полезными для лечения ушных инфекций.

По мнению студентки, римляне привезли клопов в соломенных матрасах. "Римляне привозили с собой одежду, солому, зерно в больших количествах, когда разбивали свои лагеря. Так что это прекрасная возможность для одного или двух клопов путешествовать автостопом", — объяснила она.

Виндоланда — крепость в графстве Нортумберленд в полутора километрах к югу от пересекающего всю Северную Англию вала императора Адриана. Она построена в 85 году для защиты от набегов пиктов — кельтских племён, живших на территории современной Шотландии. Сейчас превращена в музей под открытым небом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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