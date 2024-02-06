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Эти пять черт характера отличают богатых от бедных: есть ли они у вас?

Ученые назвали отличительные черты характера богатых людей

1:18
Наука

Исследование, проведенное психологами совместно с Открытым университетом и Норвежской школой менеджмента, было направлено на выявление общих черт и характеристик среди людей с различным уровнем дохода.

Ученые назвали отличительные черты характера богатых людей
Фото: Openverse by christopherharte is licensed under CC BY-SA 2.0

Более 3200 человек с разным уровнем дохода, начиная от тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч фунтов стерлингов в год и до тех, кто получает более 75 тысяч фунтов стерлингов в год, были включены в фокус-группы и подверглись анализу.

Исследователи разделили участников на группы в зависимости от их дохода и предложили им выбрать наиболее характерные черты из "большой пятерки" личностных черт:

  • Открытость новому опыту;
  • Добросовестность;
  • Экстраверсия;
  • Покладистость;
  • Невротизм.

Результаты показали, что более состоятельные участники отмечали выраженную добросовестность и сильное чувство ответственности как наиболее характерные черты. Однако, у тех, кто не обладал высоким доходом, наблюдалось склонение к невротизму и экстраверсии, сообщает Psypost.

Кроме того, участники с низким уровнем дохода рассказывали о своей склонности к тратам, описывали приобретение дорогих подарков для близких и поощрялись мелкими покупками, что свидетельствует о их меньшей открытости к новым опытам и привязанности к материальным вещам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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