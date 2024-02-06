Планета будет чистой: в России разработали уникальный способ утилизации спирта

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Омские ученые разработали экологичный способ утилизации спиртовых отходов

В Омске разработана инновационная технология утилизации спиртовых отходов, сосредоточенная на переработке барды, остатка после перегонки браги. Ученые из Омского технического университета разработали и применили специальные дрожжи Candida tropicalis для этого процесса.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти дрожжи способны расти на основе барды, поглощая в себя содержащиеся в ней белки. В результате образуется биомасса, которая может быть использована в качестве компонента комбикорма для животных. Это не только создает дополнительный источник питательных веществ, но и обеспечивает более эффективную утилизацию отходов пищевой промышленности.

Оставшиеся после этого процесса остатки барды становятся безвредными и соответствуют нормам по сточным водам. Таким образом, технология не только решает проблему утилизации спиртовых отходов, но и способствует созданию экологически чистых продуктов, сообщает gorod55.ru.

Проект успешно прошел стадию лабораторных экспериментов и готов к масштабированию на производстве биоэтанола. Это открывает новые перспективы для устойчивого развития промышленности и сельского хозяйства, а также демонстрирует потенциал региона в области инноваций и экологической ответственности.