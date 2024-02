Планета будет чистой: в России разработали уникальный способ утилизации спирта

В Омске разработана инновационная технология утилизации спиртовых отходов, сосредоточенная на переработке барды, остатка после перегонки браги. Ученые из Омского технического университета разработали и применили специальные дрожжи Candida tropicalis для этого процесса.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0