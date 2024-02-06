Получилось без мужской особи: самка крокодила удивила ученых своим ребенком

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Ученые обнаружили способность крокодилов к партеногенезу

1:25
Наука

Исследование, проведенное биологической командой под руководством Вирджинского политехнического института и Университета Вирджинии совместно с коллегами из Коста-Рики, документирует уникальный случай однополого размножения у крокодила.

Ученые обнаружили способность крокодилов к партеногенезу
Фото: Openverse by DeusXFlorida is licensed under CC BY 2.0

В костариканском зоопарке самка американского острорылого крокодила, проживавшая в вольере в одиночестве в течение 16 лет, отложила кладку из 14 яиц без участия самца.

Исследователи отмечают, что хотя семь яиц были признаны способными к развитию зародыша, лишь одно из них содержало полностью сформированного, но не выжившего детеныша крокодила. Генетический анализ подтвердил, что этот детеныш был произведен без участия самца и являлся полностью копией мамы, сообщает Biology Letters.

Этот уникальный случай позволяет предположить, что у крокодилов также есть способность к однополому размножению с использованием процесса, известного как партеногенез. Ученые отмечают сходство генотипов матери и детеныша, подтверждая клоноподобное происхождение детеныша от матери.

Это открытие имеет значительные эволюционные последствия, предполагая общее происхождение факультативного партеногенеза у рептилий, включая крокодилов и птиц. Также поднимается вопрос о возможном существовании партеногенеза у вымерших архозавровых родственников крокодилов и птиц, таких как динозавры и птерозавры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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