Благодаря этой тактике в общении вы сможете расположить к себе собеседника

Ученые назвали лучший способ общения с незнакомыми людьми

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Гарварда с участием студентов, представляет интересные выводы о том, какие коммуникативные стратегии наиболее эффективны для создания благоприятного впечатления во время общения с незнакомыми людьми.

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В рамках эксперимента студенты были разделены на три группы, каждая из которых использовала разные подходы в общении с незнакомцами. Первая группа периодически молчала во время разговора, вторая группа активно расхваливала своих собеседников, а третья группа задавала вопросы и просила совета.

Исследователи выяснили, что наиболее привлекательными и умными для незнакомцев оказались те, кто активно задавал вопросы и проявлял интерес к мнению собеседника. Этот подход позволил не только проявить внимание к собеседнику, но и сделать общение более интересным и продуктивным, сообщает "Вокруг Света".

Помимо этого, исследование подтвердило, что люди, обращающиеся за советом или задающие уточняющие вопросы, редко подвергают сомнению компетентность своего собеседника. Это помогает установить доверительные отношения и делает собеседника более уверенным в себе.

Дополнительные исследования подтверждают, что даже если давно не общался с человеком, стоит преодолеть стеснение и обратиться за советом. В большинстве случаев такие обращения оказываются дельными и способствуют улучшению взаимоотношений.