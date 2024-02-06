Критика от начальника может привести не только к психологическим проблемам, но и физическим

Ученые обнаружили негативное воздействие критики на физическое самочувствие

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Университетом штата Огайо и Университетом Мичигана в США, имело целью изучить влияние мыслей и критики на физическое состояние организма.

Фото: Openverse by www.ilmicrofono.it is licensed under CC BY 2.0

Ученые собрали группу добровольцев мужчин и попросили их выполнять задачу под наблюдением исследователей и под воздействием звуков критики.

В начале эксперимента добровольцам говорили, что они выполняют задачу правильно, однако по мере продвижения эксперимента ученые начали угнетать участников, заявляя, что их работа ужасна. В результате психологического стресса, вызванного негативной обратной связью, подопытные испытывали дополнительное давление на шею и нижнюю часть спины, что отразилось на уровне дискомфорта, сообщает "Вокруг Света".

Анализ показал, что пиковые нагрузки на позвоночник увеличивались на 10-20% при ощущении огорчения и негативной обратной связи по сравнению с началом задания, когда участники чувствовали себя уверенно.

Интересно, что результаты исследования указывают на возможность использования комбинированных методов лечения боли, включая не только физические, но и социальные и психологические факторы. Это предполагает, что помощь и поддержка, включая общение и психологическую поддержку, могут играть важную роль в процессе выздоровления от боли.