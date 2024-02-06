Новый признак внеземной жизни: фонтан на одном из спутников Сатурна удивил ученых

Ученые обнаружили фонтан невероятных размеров на одном из спутников Сатурна

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Планетологи, изучая данные, полученные телескопом "Джеймс Уэбб", обнаружили невероятные размеры и скорость фонтана водяного пара, выбрасываемого с поверхности спутника Сатурна — Энцелада.

Фото: Openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Гейзеры Энцелада, обнаруженные космическим зондом "Кассини" в 2005 году, изменили представление ученых об этом небесном теле, раскрывая его глобальный океан под ледяной корой и привлекая внимание как потенциального места для поиска внеземной жизни.

Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал самый крупный шлейф водяного пара в космосе, поднимающийся на 10 тысяч километров над поверхностью Энцелада. Это открытие не только впечатлило ученых, но и предоставило новые ключевые сведения о влиянии гейзеров на систему колец Сатурна, сообщает Science Alert.

Ученые ранее обнаружили, что из выбрасываемого водяного пара гейзеров формируется рассеянное кольцо из микрочастиц — тор, с содержанием силикатов, двуокиси углерода и аммиака. Теперь подтверждено, что гейзеры Энцелада являются источником материала для ледяных колец Сатурна. Около 30% водяного пара остаются в торе, в то время как 70% поступают в кольца и даже частично в атмосферу Сатурна.

Команда исследователей оценила, что водяной пар извергается со скоростью 300 литров в секунду, представляя собой поток, который превосходит даже вместительность обычной ванны. Это открытие не только удивительно само по себе, но также приносит важные следствия для будущих миссий, направленных на поиск молекулярных признаков жизни.