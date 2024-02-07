Какие холодильники сейчас считаются хорошими и качественными, можно ли покупать китайские

Названы качественные и доступные холодильники из Китая на российском рынке

3:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские потребители всё чаще отдают предпочтение крупной бытовой технике, включая холодильники, произведенные в Китае, Турции и Белоруссии. По итогам 2023 года их доля на российском рынке составила 40%. Однако наиболее доступными по цене оказались модели из Китая. Информацию о доступных брендах и их качестве можно найти на сайте aif.ru.

Фото: openverse.org by Percita is licensed under CC BY-SA 2.0.

Термин "китайское качество" перестал звучать уничижительно, поскольку китайские производители предлагают технику с хорошим качеством по доступной цене. Китай значительно увеличил свою долю на рынке, обогнав ближайших конкурентов. Среди лучших брендов можно выделить Haier, Midea, Xiaomi, Ginzzu и Hisense, сообщает aif.ru.

Haier C3F532CMSG — это бюджетный холодильник, средняя цена которого составляет около 30 тыс. рублей в зависимости от региона. Он оснащен системой No Frost для обеих камер, качественным LED-освещением основного отделения и функцией MultiAir Flow, обеспечивающей равномерное распределение воздушных потоков. Организация внутреннего пространства стандартная, однако высота полок немного ниже привычной для российских потребителей. Морозильная камера на 108 литров содержит три прозрачных ящика.

Midea MRB519SFNX1 — стильный холодильник с оптимальным соотношением цены и качества. Единственным недостатком является невысокая вместимость морозильной камеры. Внутреннее пространство организовано с двумя широкими и тремя узкими полками на дверце. Дизайн холодильника предусматривает наличие дисплея на двери с сенсорными кнопками управления.

Xiaomi Viomi Internet Smart Refrigerator 450L White — современный внешний вид, возможность управления со смартфона, практически бесшумная работа, высокое качество сборки и мощная морозильная камера делают эту модель привлекательной. Уникальной особенностью этого холодильника является наличие Wi-Fi модуля, позволяющего связать его с смартфоном. Эта модель пока не очень распространена на российском рынке, однако имеет большой потенциал.

Ginzzu NFK-610 Dark gray — очень вместительная модель с общим объёмом камер 637 литров, из которых полезное пространство составляет 552 литра. Отличается низким уровнем шума и энергопотреблением. Однако цена на эту модель начинается от 100 тыс. рублей.

Hisense RQ-515N4AD1 — замыкает рейтинг китайский холодильник Hisense. В этой модели используется классическое расположение морозильной и холодильной камер. По отзывам, холодильник RQ-515N4AD1 отличается отличным охлаждением благодаря технологии Multi-Air Flow, обеспечивающей равномерную температуру в камере. Из других особенностей можно отметить просторные дверные полки.

Холодильники являются массовым продуктом с хорошо отработанной технологией. Эксперт Николай Кульбака отмечает, что китайские холодильники будут работать нормально, хотя гарантийное обслуживание может быть менее качественным. С учётом того, что ранее многие холодильники из Китая продавались под видом отечественных или европейских, качество китайских холодильников вряд ли сильно отличается от европейских.

Ещё несколько лет назад китайские телевизоры ассоциировались с низким качеством и неудовлетворительным сервисом. Однако по итогам 2023 года продажи телевизоров в России выросли на 28%, при этом доля китайских моделей увеличивается.