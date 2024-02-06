Золотое вино: ученые нашли новый способ сделать вкус алкоголя более приятным

Ученые предложили использовать золото для улучшения вкуса вина

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Австралийского научно-исследовательского института вина и Университета Флиндерса в Австралии разработали метод улучшения вкуса красного и белого вина путем удаления неприятного привкуса, вызванного летучими соединениями серы.

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Летучие соединения серы, такие как сероводород, метантиол и этантиол, ответственны за значительную часть недостатков вина, влияя на его аромат и придавая ему нежелательные запахи, такие как запахи тухлых яиц, капусты, горелой резины и гниения. Для нейтрализации этих соединений и улучшения вкуса вина исследователи предложили добавлять в жидкость материалы с наночастицами золота.

Суть технологии заключается в нанесении тонкого плазменного полимерного покрытия на поверхность оборудования для производства вина, а также наночастиц золота поверх него, чтобы сульфгидрилы связывались с золотыми наночастицами. После проведения экспериментов было установлено, что добавление золотых наночастиц в образцы вина позволяет удалить порядка 45% свободного сероводорода и другие нежелательные вещества, сообщает npj Science of Food.

Ученые предполагают, что этот метод можно применять на различных этапах производства вина, таких как оборудование, устройства фильтрации, декантеры и бутылки, что позволит улучшить качество напитка и сохранить его ароматические свойства.

По сравнению с использованием меди, которая сейчас часто применяется для реанимации испорченного серой вина, золото представляет собой более эффективную альтернативу, так как обработка медью может приводить к потере некоторых фруктовых, цитрусовых и тропических ароматов, а также оставлять до 50% остаточной меди в вине, что может негативно сказываться на его качестве и влиять на здоровье людей.