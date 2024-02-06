Засуха и войны: Почему Майяпан пал в XIII-XIV веках

Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Майяпан, в древности, представлял собой культурный и политический центр майя в период XIII-XIV веков. Спустя время, эта цивилизация пришла в упадок, и исследователи до сих пор спорят о причинах этого упадка. Недавнее исследование, опубликованное в Nature Communications, предложило свою версию событий, связанных с этим трагическим периодом.

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Исследование показало, что длительная засуха, охватившая регион в период с 1400 по 1450 годы н. э., стала катализатором краха великой цивилизации. Это событие стало началом цепи других кризисов, включая внутренние социальные потрясения и продолжительные войны с соседями.

Хотя засухи не были непривычным явлением для этого региона, их интенсивность и продолжительность в этот раз оказались разрушительными. Природные бедствия казались направленными против народа, который часто проявлял воинственность и жестокость к соседям. Голодные волны заставляли выживших покидать свои дома в поисках более благоприятных мест для обитания.

Археологические находки, включая человеческие останки, подтверждают данные исторических документов и легенд, связанных с этим периодом. Падение Майяпана в период между 1441 и 1461 годами н. э. имеет подтверждение в реальных артефактах, обнаруженных исследователями.

Некоторые из жителей, безусловно, выжили. Некоторые стали частью населения соседних племен, а другие долгое время жили на новых или уже заселенных территориях. Но окончательный удар по майя был нанесен в начале XVI века с приходом европейцев.