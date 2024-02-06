Загадочные сигналы с Марса: шанс для дилетантов и профессионалов

Сигналы с Марса требуют расшифровки: ученые обратились за помощью ко всем землянам

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Снова в центре внимания Сети и СМИ — таинственные сигналы, которые, как утверждается, поступают с Марса и были замечены обсерваториями в Калифорнии, Западной Вирджинии и Италии. Научное сообщество обратилось к общественности с просьбой помочь в расшифровке этих посланий.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Хотя сообщение могло бы вызвать сенсацию, есть одно "но"… Похожий призыв был сделан в конце мая прошлого года. Тогда также шла речь о сигналах, пойманных теми же тремя известными обсерваториями. Было сказано, что сигналы пришли с орбиты Красной Планеты, и специалистам требовалась помощь добровольцев в их расшифровке.

В чем же подвох? Авторами призыва оказались сами ученые, а не инопланетяне, и они вовсе не ищут шуток. Это серьезная научная операция, организованная экспертами в рамках проекта "A Sign in Space" (Знак в космосе).

Зачем все это? Чтобы дать возможность всем желающим проверить свои навыки в расшифровке. Кто знает, может быть, найдутся талантливые дилетанты, которые справятся с этим лучше профессионалов? Кроме того, важно продемонстрировать способность эффективно работать сообща не только в команде, но и в глобальном обществе.

В последние дни появились новые подобные сообщения. Видимо, идея прошлогоднего призыва была забыта, и решили привлечь внимание заново. Еще на заре космической эры появлялись подобные "шутки" от некоторых американских ученых, которые таким образом "тестировали" реакцию человечества перед предполагаемым прибытием инопланетных гостей, которые, по их мнению, должны предупредить человечество о своем прибытии.