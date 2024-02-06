Наши предки подвергали себя серьезной опасности, изготавливая первобытные орудия

Ученые обнаружили опасность изготовления первобытных орудий

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Исследование, опубликованное в журнале American Antiquity, обращает внимание на опасности, сопровождающие процесс изготовления примитивных каменных орудий у древних людей.

Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Процесс изготовления таких орудий, включая рубила, ножи, наконечники стрел и другие, оказался гораздо более травмоопасным, чем ранее предполагалось.

Интересно, что несмотря на отсутствие современных средств обработки ран, таких как антибиотики и пластыри, древние мастера были готовы принимать этот риск, преследуя преимущества, которые предоставляли им каменные орудия.

Исследование основано на опросе 173 современных любителей флинткнаппинга — процесса изготовления каменных орудий с режущей кромкой. Они обрабатывают камни, такие как кремень, кварцит, обсидиан и другие, откалывая от них тонкие сколы и отщепы. Несмотря на средства защиты, современные флинткнапперы часто получают серьезные травмы, преимущественно в области пальцев, кистей рук и ног.

Самые тяжелые ранения включают глубокие порезы и попадание острых каменных осколков в глаза. Например, один респондент получил острый каменный отщеп, который глубоко разрезал надкостницу на лодыжке, требуя наложения жгута из-за кровотечения. Кроме того, 35 респондентов сообщили о случаях попадания мелких острых каменных осколков в глаза.

Авторы исследования, антропологи Метин Эрен и Стивен Лицетт, подчеркивают, что древние люди рисковали жизнью, изготавливая каменные орудия в условиях, когда не было современных средств обработки ран. Они считают, что это свидетельствует о важности и преимуществах, которые предоставляли каменные орудия для древних людей, несмотря на риск и травматичность процесса их изготовления.