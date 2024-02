Учёные нашли "компас" у птиц — его роль выполняют клетки сетчатки глаз

Российские учёные открыли механизм магниторецепции птиц

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Способность птиц ориентироваться по магнитному полю Земли в дальних перелётах известна давно. Но не было до конца ясно, какой орган они используют в качестве компаса. Учёные из Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН нашли его.

Фото: Pixabay

Они проверили одну из гипотез, согласно которой механизм магниторецепции птиц основан на изменениях электрической активности криптохромов в фоторецепторах сетчатки в зависимости от их освещения и напряжённости магнитного поля. Подопытными животными выбрали голубей и зарянок.

Сотрудники лаборатории эволюции органов чувств ИЭФБ РАН снимали электроретинограмму с изолированной сетчатки глаз птиц, освещая её красными и синими вспышками. Оказалось, электрический ответ фоточувствительных клеток на синий свет различается в разных положениях относительно силовых линий магнитного поля — под углом 0° и 90° к ним.

Это вполне соответствует поведенческим моделям мигрирующих птиц: хорошо известно, что они лучше ориентируются в коротковолновом освещении — ультрафиолетовом, синем, зелёном, а не жёлтом и не красном.

В отчётах о своих экспериментах на страницах Neuroscience and Behavioral Physiology, Cells и Proceedings of the Royal Society B. учёные поостереглись делать однозначные выводы, однако признали двойные колбочки сетчатки птиц наиболее подходящими кандидатами на роль магниторецепторных клеток.