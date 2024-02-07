Учёные нашли "компас" у птиц — его роль выполняют клетки сетчатки глаз

Способность птиц ориентироваться по магнитному полю Земли в дальних перелётах известна давно. Но не было до конца ясно, какой орган они используют в качестве компаса. Учёные из Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН нашли его.
Они проверили одну из гипотез, согласно которой механизм магниторецепции птиц основан на изменениях электрической активности криптохромов в фоторецепторах сетчатки в зависимости от их освещения и напряжённости магнитного поля. Подопытными животными выбрали голубей и зарянок.
Сотрудники лаборатории эволюции органов чувств ИЭФБ РАН снимали электроретинограмму с изолированной сетчатки глаз птиц, освещая её красными и синими вспышками. Оказалось, электрический ответ фоточувствительных клеток на синий свет различается в разных положениях относительно силовых линий магнитного поля — под углом 0° и 90° к ним.
Это вполне соответствует поведенческим моделям мигрирующих птиц: хорошо известно, что они лучше ориентируются в коротковолновом освещении — ультрафиолетовом, синем, зелёном, а не жёлтом и не красном.
В отчётах о своих экспериментах на страницах Neuroscience and Behavioral Physiology, Cells и Proceedings of the Royal Society B. учёные поостереглись делать однозначные выводы, однако признали двойные колбочки сетчатки птиц наиболее подходящими кандидатами на роль магниторецепторных клеток.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.