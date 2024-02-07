Знаете ли вы, что ДНК — самая большая молекула в природе? Вот как её можно увидеть: инструкция

Мы привыкли, что молекулы — это нечто очень маленькое, невидимое невооружённым глазом. В большинстве своём так и есть.
Однако и в микромире есть свои гиганты. Это прежде всего полимеры. Например, длина молекулы сверхвысокомолекулярного полиэтилена может измеряться десятыми долями миллиметра.
А чемпион по созданию полимеров — не химия, а живая природа. Самая длинная молекула в мире — ДНК человека. Она состоит из миллиардов атомов, и её длина, если растянуть, достигает 7,5 см.
Таким образом, на ДНК даже можно полюбоваться без микроскопа. Но для этого её надо сначала выделить. Popular Science рассказал, как это сделать в домашних условиях.
Стеклянную стопку на четверть наполняете слюной — в ней хватает ДНК с внутренней стороны щёк. В качестве детергента для лизиса мембран клеток используйте несколько капель средства для мытья посуды. Добавляете небольшое количество ананасового сока и несколько крупинок соли — они должны разрушить ядра с хромосомами.
Всё это перемешивается и через трубочку для напитков добавляется крепкий алкоголь. В реакционной смеси должны образоваться нити, которые можно достать зубочисткой. Это и есть ДНК.
Конечно, в лабораторных условиях всё происходит иначе, но в общем и целом по тому же принципу.
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