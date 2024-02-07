Знаете ли вы, что ДНК — самая большая молекула в природе? Вот как её можно увидеть: инструкция

Раскрыт способ выделения ДНК в домашних условиях

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы привыкли, что молекулы — это нечто очень маленькое, невидимое невооружённым глазом. В большинстве своём так и есть.

Фото: РАН

Однако и в микромире есть свои гиганты. Это прежде всего полимеры. Например, длина молекулы сверхвысокомолекулярного полиэтилена может измеряться десятыми долями миллиметра.

А чемпион по созданию полимеров — не химия, а живая природа. Самая длинная молекула в мире — ДНК человека. Она состоит из миллиардов атомов, и её длина, если растянуть, достигает 7,5 см.

Таким образом, на ДНК даже можно полюбоваться без микроскопа. Но для этого её надо сначала выделить. Popular Science рассказал, как это сделать в домашних условиях.

Стеклянную стопку на четверть наполняете слюной — в ней хватает ДНК с внутренней стороны щёк. В качестве детергента для лизиса мембран клеток используйте несколько капель средства для мытья посуды. Добавляете небольшое количество ананасового сока и несколько крупинок соли — они должны разрушить ядра с хромосомами.

Всё это перемешивается и через трубочку для напитков добавляется крепкий алкоголь. В реакционной смеси должны образоваться нити, которые можно достать зубочисткой. Это и есть ДНК.

Конечно, в лабораторных условиях всё происходит иначе, но в общем и целом по тому же принципу.

ДНК в домашних условиях