Больше яда: по этой причине некоторые пауки становятся токсичнее

Ученые обнаружили способность некоторых пауков увеличивать токсичность яда

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа биологов из Университета Джеймса Кука в Австралии провела исследование, посвященное изучению химического состава яда австралийских воронковых пауков, считающихся одними из самых ядовитых на планете.

Фото: Openverse by wwarby is licensed under CC BY 2.0

Их исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило интересные факты о зависимости состава яда от различных обстоятельств, включая учащение сердцебиения пауков во время нападения хищника.

В ходе экспериментов ученые изучили четыре вида воронковых пауков: бордер-рэнджес, дарлинг-даунс, южных древолазов и сиднейских. Пауков подвергали различным стрессовым ситуациям, включая имитацию нападения хищника и другие сценарии, чтобы изучить, какие изменения происходят в составе их яда. В результате, ученые обнаружили, что только у одного вида, бордер-рэнджес, состав яда менялся при увеличении сердцебиения. Это делало яд этого вида еще более ядовитым в ответ на угрозу.

Исследователи считают, что эти изменения в составе яда связаны с тем, что пауки сталкиваются с выбором между агрессивным поведением и замиранием в ответ на угрозу. В условиях опасности замирание может быть стратегическим выбором, но при этом они активируют ускоренный обмен веществ, что может привести к усилению токсичности яда.

Эти результаты подчеркивают сложность химического состава яда воронковых пауков и его потенциал для медицинских исследований. Ученые считают, что понимание этих процессов может привести к разработке новых лекарств и инсектицидов на основе компонентов яда этих пауков.