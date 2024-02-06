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Новый коллайдер должен помочь найти недостающие 95% Вселенной, если не уничтожит её

Физики ЦЕРН хотят новый суперколлайдер — ещё больше

1:44
Наука

Учёные, работающие на Большом адронном коллайдере, хотят, чтобы им построили новый суперускоритель — ещё больше и мощнее. С его помощью они надеются найти недостающие 95% Вселенной. Если, конечно, прежде не угробят её своими экспериментами.

Физики ЦЕРН хотят новый суперколлайдер — ещё больше
Фото: CERN

Будущий монстр называется Future Circular Collider ("Будущий круговой коллайдер", FCC). Его кольцо будет втрое больше — 91 км — и закопано глубже под землёй, чтобы мощное излучение не достигало поверхности.

Первоначальная стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов фунтов, которые должны в складчину выделить страны-члены Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Критики называют такие астрономические траты "безрассудными".

Если физики добьются своего, то к середине 2040-х мегаколлайдер будет построен и запущен, а с 2070-х на нём установят сверхмощные магниты, которые позволят разгонять частицы до умопомрачительных энергий. И тогда, надеются учёные, они сумеют доказать существованиё тёмной материи, из которой, по ныне принятым теоретическим представлениям, на 95% состоит Вселенная.

Либо они уничтожат её своими безрассудными экспериментами, если в процессе их проведения образуется мини-чёрная дыра. Такая вероятность есть — совсем микроскопическая, но не нулевая.

"Прекрасная машина", как назвала будущий суперколлайдер генеральный директор ЦЕРН профессор Фабиола Джанотти, должна помочь физикам совершить прорыв в понимании устройства нашего мира.

"Это инструмент, который позволит человечеству сделать огромный шаг вперед в вопросах фундаментальной физики, касающихся наших знаний о Вселенной", — сказала она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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