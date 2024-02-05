Более вредная альтернатива: почему для природы искусственное мясо хуже обычного?

Ученые обнаружили, что искусственное мясо вреднее натурального

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили, что искусственно выращиваемое мясо оказывает значительно большее негативное воздействие на окружающую среду, чем обычная говядина. В процессе производства культивируемого мяса выделяется на 4-25 раз больше парниковых газов, увеличивая глобальное потепление.

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Мировое производство мяса за последние 60 лет выросло с 70 до 337 миллионов тонн в год, и к 2050 году ожидается удвоение спроса. Этот рост вызывает опасения из-за его вклада в антропогенные выбросы парниковых газов, особенно метана, выделяемого коровами.

В ответ на эти проблемы были предложены более экологически устойчивые альтернативы, такие как мясо на клеточной основе животного происхождения (ACBM). Однако исследование показало, что производство ACBM может привести к еще большим выбросам парниковых газов, особенно при использовании неочищенных компонентов питательной среды, сообщает Food navigator.

Работа ученых оценила процесс производства ACBM с учетом использования питательных сред и сравнила его потенциал глобального потепления с говядиной. Результаты указывают на значительно более высокий потенциал глобального потепления для ACBM, особенно без очистки компонентов питательной среды.

Авторы исследования утверждают, что производство искусственного мяса может увеличить негативное воздействие на планету и глобальное потепление по сравнению с обычной говядиной, особенно при использовании высокоочищенной питательной среды.