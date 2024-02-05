Внимание всем кошатникам: обнаружена опасность от большого количества животных в доме

Ученые обнаружили опасность от обладания большим количеством животных

Исследование, проведенное психологами и ветеринарами из Университета штата Миссисипи, предупреждает о серьезных последствиях, которые могут возникнуть при стремлении людей завести большое количество домашних животных.

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Психологическое явление, известное как патологическое накопительство, аналогично навязчивому поведению, когда человек становится излишне привязан к собиранию и накоплению предметов. Однако, как отмечают авторы исследования, некоторые люди предпочитают коллекционировать домашних животных, что может привести к тем же пагубным последствиям для их жизненного пространства и заботы о животных.

Исследователи проанализировали медицинскую информацию, представленную в базе данных университетской ветеринарной клиники за десятилетний период с 2009 по 2019 годы. Их анализ включал данные о более чем шести с половиной тысячах владельцев и восьми с половиной тысячах домашних животных.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что приобретение более восьми домашних питомцев может привести к негативным последствиям для здоровья и благополучия как самих питомцев, так и их владельцев. Они отмечают, что такой объем заботы о животных становится непосильным для многих людей, что ведет к ухудшению их здоровья и качества жизни, сообщает Phys.

Один из авторов исследования, психолог Мэри Дозье, подчеркивает, что многие люди, страдающие от патологического накопительства и склонные наводнить свой дом животными, не осознают полной степени вреда, который это может нанести их собственному здоровью и благополучию питомцев. Они могут чувствовать, что "спасают" животных, но не осознают, что их действия могут привести к необходимости предоставления адекватного ухода и внимания каждому из животных, что в конечном итоге может негативно сказаться на их здоровье и качестве жизни.