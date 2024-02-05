Такой формат сна поможет вам сформировать много креативных идей

Ученые обнаружили способ формирования креативных идей во время сна

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы провели исследование, в ходе которого выяснили, что короткий сон, сопровождаемый активной визуализацией предметов изучения, способствует повышению уровня креативности у человека.

Фото: Openverse by hatch.m is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперимент включал 49 здоровых добровольцев, не имевших проблем со сном или психическими заболеваниями. Они были подвергнуты специально разработанному экспериментальному протоколу, включающему период короткого сна и задачи творческого характера после пробуждения. Во время сна участникам предлагалось представить определенный предмет или концепцию, что сопровождалось слуховыми сигналами и фиксацией физиологических параметров, таких как частота сердечных сокращений, проводимость кожи и мышечный тонус, сообщает Scientific Reports.

После пробуждения участники выполняли несколько заданий, включая написание историй, разработку оригинальных приложений и реакцию на первые пришедшие на ум слова. Те, кто дремал с целенаправленной инкубацией сновидений, то есть с фокусировкой на определенном предмете или концепции, продемонстрировали значительное увеличение креативности по сравнению с теми, кто просто дремал без определенной цели, или с теми, кто находился в бодрствующем состоянии.

Это исследование подтверждает предположение о том, что сон может стимулировать мозг к формированию более обширных связей между различными идеями и концепциями, что в конечном итоге способствует повышению креативности.