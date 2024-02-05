Овчинка выделки не стоит: почему люди не любят думать?

Ученые обнаружили, что наш мозг избирательно подходит к выбору задач

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное совместно учеными из Университета Макгилла в Канаде и Университета Радбуда в Нидерландах, углубилось в давнюю теорию о том, что люди предпочитают избегать сложных умственных задач, выполняя их лишь в случае, если считают, что выгоды от их решения превышают затраты усилий.

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Этот процесс, известный как теория усилий, предполагает, что перед началом задачи мы проводим оценку, стоит ли затрачивать умственные усилия на ее выполнение.

Используя технику электромиографии лица (fEMG), исследователи смогли измерить активность двух ключевых групп лицевых мышц — скуловой мышцы, отвечающей за положительный аффект и улыбку, и корругатора, связанного с отрицательным аффектом и хмуростью бровей.

Эксперимент включал 44 взрослых участника, которых просили выполнить сложную арифметическую задачу в уме за вознаграждение. Перед началом задачи участникам показывалась визуальная оценка сложности задания, а их лицевая активность отслеживалась во время оценки и выполнения задачи, сообщает MedicalXpress.

Результаты исследования подтвердили, что процесс оценки затрат и вознаграждения отражается в активности надбровных складок лица, которая связана с проявлением умственных усилий. Также было обнаружено, что активность корругатора, связанного с отрицательным аффектом, снижалась при возможности получения более крупного вознаграждения.

Эти результаты позволяют сделать вывод, что люди действительно предпочитают избегать приложения умственных усилий или даже испытывают к ним отвращение.