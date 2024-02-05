Впустите воздух: к этим последствиям может привести сон с открытым окном

Исследование, проведенное специалистами Международного исследовательского проекта внутренней среды и энергетики в помещениях при Техническом университете Дании, обнаружило, что недостаточная вентиляция в спальных помещениях влияет на качество сна и когнитивные способности человека.
Было проанализировано более ста жилых помещений, исследовано качество воздуха в них во время сна и его влияние на когнитивные функции утром.
Результаты исследования показали, что в течение ночи воздух в спальных помещениях накапливает загрязнения из-за различных источников, таких как метаболизм человеческого организма, электроника, мебель и одежда. Проветривание помещения через приоткрытое окно оказалось ключевым для улучшения качества воздуха и, следовательно, сна. Ученые отметили, что для обеспечения оптимальных условий сна необходимо увеличить вентиляцию в спальных помещениях в два раза по сравнению со стандартами строительных норм, сообщает Building and Environment.
Интересно отметить, что в Дании приоткрытие окна было достаточно для улучшения качества воздуха в спальных помещениях, в то время как в Китае, где уровень загрязнения воздуха высок, требуется использование механической вентиляции для обеспечения подобных результатов. Кроме того, эксперименты показали, что открытая дверь способствует снижению концентрации углекислого газа в спальных помещениях, но не оказывает положительного влияния на качество сна и продуктивность.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.