Впустите воздух: к этим последствиям может привести сон с открытым окном

Ученые ответили на вопрос, зачем нужно открывать окно перед отходом ко сну

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами Международного исследовательского проекта внутренней среды и энергетики в помещениях при Техническом университете Дании, обнаружило, что недостаточная вентиляция в спальных помещениях влияет на качество сна и когнитивные способности человека.

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Было проанализировано более ста жилых помещений, исследовано качество воздуха в них во время сна и его влияние на когнитивные функции утром.

Результаты исследования показали, что в течение ночи воздух в спальных помещениях накапливает загрязнения из-за различных источников, таких как метаболизм человеческого организма, электроника, мебель и одежда. Проветривание помещения через приоткрытое окно оказалось ключевым для улучшения качества воздуха и, следовательно, сна. Ученые отметили, что для обеспечения оптимальных условий сна необходимо увеличить вентиляцию в спальных помещениях в два раза по сравнению со стандартами строительных норм, сообщает Building and Environment.

Интересно отметить, что в Дании приоткрытие окна было достаточно для улучшения качества воздуха в спальных помещениях, в то время как в Китае, где уровень загрязнения воздуха высок, требуется использование механической вентиляции для обеспечения подобных результатов. Кроме того, эксперименты показали, что открытая дверь способствует снижению концентрации углекислого газа в спальных помещениях, но не оказывает положительного влияния на качество сна и продуктивность.