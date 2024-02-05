Чистая случайность: стало известно, как человек стал умнее обезьяны

Ученые ответили на вопрос, каким образом наши предки эволюционировали в человека

Исследователи из Гладстоунского института науки о данных и биотехнологии и Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали результаты исследования, в котором они обнаружили значительные структурные изменения в геномах наших ранних предков, произошедшие вокруг зон ускоренного развития (HARs).

Эти изменения, произошедшие в последние миллионы лет, имели широкий каскад последствий, включая изменения в способе складывания ДНК и воздействие на активность генов, ответственных за развитие мозга.

Ученые установили, что HARs, в основном, расположены в областях генома, которые структурно отличаются у человека от других видов млекопитающих. Анализ 241 вида млекопитающих показал, что эти области у человека часто имеют структурные вариации, которые привели к изменению способа свертывания ДНК, отличного от других приматов, сообщает Science.

Энхансеры (усилители), обнаруженные в HAR-областях, регулируют активность генов, влияющих на развитие мозга. Эти энхансеры имели близкое расположение к генам, играющим важную роль в развитии мозга, а также некоторые из них были связаны с центральной нервной системой и психическими заболеваниями.

Команде удалось выяснить, что процесс изменений мог начаться более миллиона лет назад в результате случайного события во время формирования яйцеклетки или сперматозоида у раннего человека. Это событие привело к перестройке генома и появлению HARs, которые в свою очередь оказали значительное влияние на эволюцию человека и его отличие от других видов приматов.