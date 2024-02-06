Из-за глобального потепления "деревья кашляют, вместо того чтобы дышать", заметили учёные

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Американские учёные открыли угрожающее усиление фотодыхания растений

1:56
Наука

Из-за климатических изменений растения больше не в состоянии вырабатывать достаточное количество кислорода, установили учёные Университета Пенсильвании (Penn State). О своём открытии они рассказали на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские учёные открыли угрожающее усиление фотодыхания растений
Фото: Penn State

Как известно, в ходе фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и образуют кислород. В темноте – наоборот, выделяют в атмосферу CO2; этот процесс называется фотодыханием.

Оно также усиливается в неблагоприятных условиях, например из-за жары или засухи. Американские исследователи выяснили, насколько – они обнаружили, что в субтропическом климате при среднедневной температуре выше 20 °C выработка кислорода заметно сокращается.

«Мы обнаружили, что деревья в более тёплом и сухом климате, по сути, кашляют вместо того, чтобы дышать. Они отправляют обратно в атмосферу гораздо больше CO2, чем деревья в более прохладных и влажных условиях», – объясняет доцент кафедры геонаук Penn State Макс Ллойд.

Открытие было сделано благодаря инновационной методике исследования – анализу содержания метоксильного изотопа в образцах древесины из разных климатических поясов планеты. Раньше измерить интенсивность фотосинтеза и фотодыхания можно было только в реальном времени на живом растении.

Таким способом по окаменелым остаткам растений можно понять, как и чем они дышали миллионы лет назад. «Я геолог, я работаю в прошлом, – признаётся Ллойд. – Нам придётся вернуться на миллионы лет назад, чтобы лучше понять, как может выглядеть наше будущее».

По данным Министерства энергетики США, пока что растения потребляют около 25% техногенного CO2 из атмосферы. Этот процент неуклонно снижается и чем дальше, тем быстрее, особенно при нехватке воды, предупреждают учёные.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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