Исследование, проведенное учеными из Университета Индианы, обнаружило, что постоянное сверка времени и попытки специально заснуть могут усугублять проблему бессонницы.
Участники исследования, страдающие от сложностей со сном, часто пытались рассчитать, сколько часов им понадобится, чтобы заснуть, и когда им следует встать, что лишь увеличивало уровень стресса и затрудняло засыпание, сообщает Primary Care Companion for CNS Diseases.
Психологический механизм этого явления заключается в том, что люди начинают испытывать тревогу по поводу потери сна, что только усиливает бессонницу и может приводить к постоянному разочарованию. В итоге, из-за постоянного беспокойства о потере сна, они чаще прибегают к снотворным препаратам, что может привести к зависимости.
Ученые рекомендуют избегать тревожиться о времени, убрав телефон из спальни и используя умные часы и фитнес-трекеры для отслеживания сна и его качества. Это позволяет расслабиться и улучшить качество сна.
Бессонница, затрагивающая от 4% до 22% взрослого населения в мире, является серьезной проблемой, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и депрессии. Поэтому рекомендуется бороться с ней не медикаментозными методами, а путем изменения поведенческих привычек и улучшения условий сна.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.