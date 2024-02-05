Вредите сами себе: эта привычка перед сном увеличивает риск возникновения бессонницы

Ученые назвали возможную причину возникновения проблем со сном у многих людей

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Индианы, обнаружило, что постоянное сверка времени и попытки специально заснуть могут усугублять проблему бессонницы.

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Участники исследования, страдающие от сложностей со сном, часто пытались рассчитать, сколько часов им понадобится, чтобы заснуть, и когда им следует встать, что лишь увеличивало уровень стресса и затрудняло засыпание, сообщает Primary Care Companion for CNS Diseases.

Психологический механизм этого явления заключается в том, что люди начинают испытывать тревогу по поводу потери сна, что только усиливает бессонницу и может приводить к постоянному разочарованию. В итоге, из-за постоянного беспокойства о потере сна, они чаще прибегают к снотворным препаратам, что может привести к зависимости.

Ученые рекомендуют избегать тревожиться о времени, убрав телефон из спальни и используя умные часы и фитнес-трекеры для отслеживания сна и его качества. Это позволяет расслабиться и улучшить качество сна.

Бессонница, затрагивающая от 4% до 22% взрослого населения в мире, является серьезной проблемой, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и депрессии. Поэтому рекомендуется бороться с ней не медикаментозными методами, а путем изменения поведенческих привычек и улучшения условий сна.