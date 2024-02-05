Ученые удивили выбором: этот материал окажется прочнее и полезнее металла в космосе

Японские ученые предложили необычный подход к использованию природных материалов в космосе

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда международного проекта LignoSat из Киотского университета успешно испытала различные виды древесины в открытом космосе и подтвердила их пригодность для создания корпусов космических аппаратов.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Образцы древесины, протестированные на Международной космической станции, продемонстрировали минимальный износ и стабильность за период нескольких месяцев.

Ученые отмечают, что древесина обладает рядом преимуществ перед металлом в космических условиях, включая гибкость и легкость. Использование древесины также предлагается как решение проблемы космического мусора, связанного с возвращением металлических спутников в атмосферу Земли, сообщает Phys.

Экспериментальные образцы древесины, выдержавшие экстремальные условия космоса, не показали деформации или повреждений, что подтверждает их потенциал для защиты внутренней электроники космических аппаратов.

Несмотря на одинаковую стойкость различных типов древесины, для создания первого деревянного спутника была выбрана магнолия (древесина хоноки) благодаря ее оптимальным характеристикам в сочетании с гибкостью, прочностью и удобством обработки.

Планируется, что первый деревянный спутник, изготовленный из магнолии, будет запущен в 2024 году в рамках совместной миссии NASA и JAXA.