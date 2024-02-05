Ученые удивили выбором: этот материал окажется прочнее и полезнее металла в космосе

Команда международного проекта LignoSat из Киотского университета успешно испытала различные виды древесины в открытом космосе и подтвердила их пригодность для создания корпусов космических аппаратов.
Образцы древесины, протестированные на Международной космической станции, продемонстрировали минимальный износ и стабильность за период нескольких месяцев.
Ученые отмечают, что древесина обладает рядом преимуществ перед металлом в космических условиях, включая гибкость и легкость. Использование древесины также предлагается как решение проблемы космического мусора, связанного с возвращением металлических спутников в атмосферу Земли, сообщает Phys.
Экспериментальные образцы древесины, выдержавшие экстремальные условия космоса, не показали деформации или повреждений, что подтверждает их потенциал для защиты внутренней электроники космических аппаратов.
Несмотря на одинаковую стойкость различных типов древесины, для создания первого деревянного спутника была выбрана магнолия (древесина хоноки) благодаря ее оптимальным характеристикам в сочетании с гибкостью, прочностью и удобством обработки.
Планируется, что первый деревянный спутник, изготовленный из магнолии, будет запущен в 2024 году в рамках совместной миссии NASA и JAXA.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.