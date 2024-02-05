Бились насмерть: из-за этого фактора поведение мамонтов становилось агрессивнее обычного

Ученые назвали причину периодического повышения агрессивности мамонтов

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа палеонтологов из Мичиганского университета, в сотрудничестве с российскими коллегами из Сибирского, Дальневосточного и Санкт-Петербургского отделений Российской академии наук (РАН), представила результаты своего исследования посвященного древним шерстистым мамонтам и их поведению в периоды повышенной агрессивности, вызванной всплесками тестостерона.

Фото: Wikipedia by Andrey dementev is licensed under CC BY-SA 4.0

Муст, термин на фарси, буквально переводится как "пьяный" или "опьяненный". Это состояние характеризуется значительным увеличением уровня тестостерона у самцов слонов. Современные слоны в этот период становятся агрессивными, особенно в отношении других самцов, людей и других животных.

Новый анализ бивней мамонтов, проведенный с использованием компьютерной томографии и химического анализа, позволил ученым выявить ежегодные всплески тестостерона в бивнях мамонта-самца, превышающие базовые уровни в 10 раз. Эти всплески также оказались сопровождаемыми изменениями в уровнях других стероидных гормонов, обнаруженных в дентине бивней, сообщает Nature.

Ранее проведенные исследования останков мамонтов уже указывали на травмы и следы боев в периоды муста. Новое исследование добавляет подробности о том, как повышенный уровень тестостерона влиял на поведение древних мамонтов.

Помимо этого, результаты исследования предоставляют новый метод анализа стероидных записей в зубах древних животных, открывая возможность извлечения важной биологической информации о поведении и состоянии вымерших видов.