Повезло же им: благодаря этой особенности некоторые люди не испытывают похмелье

Названы факторы, влияющие на состояние организма после употребления алкоголя

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Воздействие алкоголя на организм является сложным процессом, который зависит от различных факторов, включая пол и генетические особенности.

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Известно, что у женщин обычно наблюдается более быстрое наступление пьянства по сравнению с мужчинами. Это связано с тем, что женский организм обычно содержит меньшее количество алкогольдегидрогеназы, фермента, который разлагает алкоголь в организме. В результате этого женщины могут быстрее пьянеть и испытывать более сильные симптомы похмелья.

Генетические особенности также играют важную роль в том, как организм реагирует на употребление алкоголя. У людей с высоким уровнем алкогольдегидрогеназы, известными как "победители генетической лотереи", похмелье может быть менее выраженным или вообще не наступать благодаря более эффективной обработке алкоголя организмом, сообщает "Maximonline".

Несмотря на множество исследований и попыток создания лекарств от похмелья, такие средства до сих пор не существуют. В настоящее время лечение похмелья ограничивается симптоматическими средствами, направленными на облегчение симптомов, таких как головная боль и тошнота.

В свете этого, управление потреблением алкоголя и планирование активностей на следующий день остаются основными стратегиями для предотвращения негативных последствий употребления алкоголя и минимизации симптомов похмелья.