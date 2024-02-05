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Научная хиромантия: измерьте пальцы и узнаете, что вас ждёт — ожирение, психопатия или успех

Учёные объяснили, как длина пальцев влияет на характер и судьбу

3:25
Наука

Соотношение длины указательного и безымянного пальцев 2D:4D может много рассказать об их обладателе — от особенностей телосложения до профессиональной удачливости. Об этом открытии британских учёных рассказывает Daily Mail.

Учёные объяснили, как длина пальцев влияет на характер и судьбу
Фото: Wikimedia Commons

Хиромантия хоть и считается сугубо антинаучной дисциплиной, но и ей нашлось убедительное обоснование. Разница между пальцами закладывается ещё в утробе матери и зависит от уровня половых гормонов.

Если ваш безымянный палец значительно длиннее указательного, это означает низкое соотношение 2D:4D. У мужчин оно почти всегда меньше, чем у женщин.

"Считается, что соотношение 2D:4D устанавливается в утробе матери уже в конце первого триместра, и на него влияет пренатальное воздействие тестостерона. Учитывая, что тестостерон является андрогенным гормоном, — значит, он придаёт то, что многие считают более "мужскими" чертами, женщины обычно имеют более высокое соотношение 2D:4D, чем мужчины", — объясняет доктор Бен Серпелл, спортивный медик из Университета Новой Англии.

По его словам, заложенная в пренатальном периоде чувствительность к тестостерону сохраняется на всю жизнь. Она связана с целеустремлённостью и позволяет добиться успеха в таких сферах, как игра в регби, хирургия или политическая журналистика.

Коллеги доктора проводили схожие исследования среди футболистов-юниоров. Оказалось, что лучше играют те из них, у кого безымянный палец длиннее указательного.

Вместе с тем, как показало изучение поведения студентов Университета Альберты 2005 года, низкое соотношение 2D:4D способствует агрессии, а хоккеисты с длинным указательным пальцем получают больше штрафов за сезон.

Среди таких более маскулинных людей также чаще встречаются злоупотребление опиоидами, антисоциальное расстройство личности и психопатические черты, говорит психоаналитик Сейед Сепер Хашемян.

"Чем больше у взрослого участника было признаков психопатологии, тем с большей вероятностью оказывалось, что он подвергался воздействию высоких концентраций тестостерона и низких концентраций эстрогена в пренатальный период жизни", — уточняет он.

Гормональный фон матери определяет предрасположенность, а не "неизбежную судьбу", подчеркивает специалист.

Другие исследования на эту тему (их на сегодня уже предостаточно) показали корреляцию с соотношением 2D:4D болевого порога, склонности к мигрени, особенностей отложения жировой ткани при лишнем весе.

Не стоит переоценивать влияние пальцев на судьбу, предостерегает психолог из Университета Ньюкасла Гарет Ричардс. Это может объясняться "эффектом ящика с файлами", когда случайность может показаться статистически значимой, вторит ему физиолог из Университета Тафтса Джеймс Смолига.

В доказательство своего скепсиса он привёл пример из собственной практики. Профессор изучил более 180 рентгеновских снимков кистей рук и действительно обнаружил взаимосвязь соотношения 2D:4D с составом жира в организме. Но ещё более сильной оказалась корреляция длины пальцев с выигрышами в покер. По словам Смелиги, это вовсе не значит, что длинный безымянный палец способствует удаче в картах, а означает лишь, что любые факторы можно притянуть за уши.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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