Найдено существо с самым уродливым прикусом, его даже назвали "чужим"

Пасть этой доисторической рыбы настолько нестандартная, что её поначалу приняли за шипы. Только сейчас палеонтологи поняли, что это сильно торчащая вперёд челюсть, и объяснили, как она могла использоваться.
Окаменелые останки жутковатого обитателя морских глубин нашли ещё в 1957 году. Они поразили даже видавших виды учёных, за что находка получила название Alienacanthus — от слова "чужой".
Это не шипы, а выдающаяся далеко вперёд нижняя челюсть — таковы выводы, сделанные в работе, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.
Её авторы выдвинули три гипотезы применения такой челюсти:
По их мнению, первая ближе всего к истине: торчащие вперёд зубы не должны были позволить вырваться добыче, попавшей в пасть хищника.
Учёные допустили также, что верхняя челюсть Alienacanthus могла двигаться независимо от черепа — иначе "чрезвычайно удлинённая" нижняя оказалась бы бесполезной штуковиной.
Если всё так, девонскую рыбину можно признать существом с самым уродливым прикусом из всех, когда-либо живших не Земле — она в этом малопочётном статусе подвинула с пьедестала полурыловых (Hemiramphidae) с 28-сантиметровой челюстью.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.