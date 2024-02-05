Найдено существо с самым уродливым прикусом, его даже назвали "чужим"

Палеонтологи объяснили, зачем доисторической рыбе выдающаяся челюсть

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Пасть этой доисторической рыбы настолько нестандартная, что её поначалу приняли за шипы. Только сейчас палеонтологи поняли, что это сильно торчащая вперёд челюсть, и объяснили, как она могла использоваться.

Фото: Royal Society Open Science, 2024 by Melina Jobbins et al.

Окаменелые останки жутковатого обитателя морских глубин нашли ещё в 1957 году. Они поразили даже видавших виды учёных, за что находка получила название Alienacanthus — от слова "чужой".

Это не шипы, а выдающаяся далеко вперёд нижняя челюсть — таковы выводы, сделанные в работе, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Её авторы выдвинули три гипотезы применения такой челюсти:

в охоте;

чтобы сбивать с толку или ранить других рыб;

для просеивания отложений.

По их мнению, первая ближе всего к истине: торчащие вперёд зубы не должны были позволить вырваться добыче, попавшей в пасть хищника.

Учёные допустили также, что верхняя челюсть Alienacanthus могла двигаться независимо от черепа — иначе "чрезвычайно удлинённая" нижняя оказалась бы бесполезной штуковиной.

Если всё так, девонскую рыбину можно признать существом с самым уродливым прикусом из всех, когда-либо живших не Земле — она в этом малопочётном статусе подвинула с пьедестала полурыловых (Hemiramphidae) с 28-сантиметровой челюстью.