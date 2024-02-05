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Крысам, как и людям, нравится делать селфи. Как наука объясняет это открытие фотографа?

Французский фотограф научил крыс делать селфи

1:50
Наука

Люди — не единственные млекопитающие, которым нравится делать селфи, обнаружил французский фотохудожник Огюстен Линье. О его открытии рассказала Daily Mail.

Французский фотограф научил крыс делать селфи
Фото: ECAL by Augustin Lignier

По сути, фотограф повторил широко известный эксперимент доктора Берруса Фредерика Скиннера, изучавшего роль положительного подкрепления в формировании поведенческих паттернов. Он сделал "фотобудку", в которой крыс вознаграждали кусочком сахара за спуск затвора, то есть научил их делать селфи.

"Я пытался понять, как эксперименты 50-х годов могут повлиять на поведение людей, когда у нас есть социальные сети и смартфоны", — объясняет Линье.

Кроме камеры и диспенсера с сахаром, в осовремененном ящике Скиннера был ещё и экран, но крысы как животные, не способные пройти зеркальный тест, не обращали на него внимания, поэтому позже он был удалён.

Пару месяцев подопытные грызуны тренировались, причём их вынимали из "фотобудки" на неделю, чтобы они точно запомнили алгоритм: селфи — вознаграждение.

А затем вошли во вкус. "В какой-то момент крысы перестали есть сахар", — говорит художник. Причём одной из двух участниц эксперимента делать селфи явно понравилось больше, чем другой.

Сахар в этом опыте играл для крыс ту же роль, что лайки для людей, прокомментировали в Национальном центре наркозависимости.

"Исследования показали, что постоянный поток комментариев, лайков и репостов в соцсетях заставляет зону вознаграждения мозга запускать химическую реакцию того же типа, что и при приёме наркотиков, таких как кокаин", — объяснили там.

По оценкам психологов, до 5-10% американцев страдают от зависимости от соцсетей, патогенез которой ничем не отличается от злоупотребления психоактивными веществами или увлечения игровыми автоматами.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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