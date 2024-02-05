Космонавт Кононенко побил мировой рекорд: он пробыл в космосе дольше всех

Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщил в воскресенье "Роскосмос".
К 11:30 4 февраля он превзошёл своего коллегу и соотечественника Геннадия Падалку, который за пять экспедиций набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд налёта.
"Я летаю в космос для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды", — прокомментировал Кононенко.
Он уже в пятый раз на орбите. Рекордсмен отправился туда в сентябре на год и по окончании полёта его "стаж" достигнет 1 110 суток, превысив 1000 5 июня.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.