Космонавт Кононенко побил мировой рекорд: он пробыл в космосе дольше всех

Космонавт Кононенко побил рекорд общей продолжительности пребывания в космосе

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщил в воскресенье "Роскосмос".

Фото: Роскосмос

К 11:30 4 февраля он превзошёл своего коллегу и соотечественника Геннадия Падалку, который за пять экспедиций набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд налёта.

"Я летаю в космос для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды", — прокомментировал Кононенко.

Он уже в пятый раз на орбите. Рекордсмен отправился туда в сентябре на год и по окончании полёта его "стаж" достигнет 1 110 суток, превысив 1000 5 июня.