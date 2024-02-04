Не пользуйтесь этим мылом, если не хотите ощутить укус комаров

Ученые назвали наиболее привлекательные для комаров ароматы мыла

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Политехнического института Вирджинии обнаружили, что различные виды мыла могут как увеличивать, так и уменьшать привлекательность человека для комаров.

Фото: openverse.org by naturegirl 78 is licensed under CC BY 2.0.

Наши уникальные профили запаха могут меняться под воздействием ароматизированных средств гигиены, что влияет на способность комаров различать и выбирать донора крови. Растительные ароматы, такие как лимонен, могут привлекать комаров, но "натуральное мыло" часто отпугивает их, сообщает iScience.

Используя газовую хроматографию-масс-спектрометрию, исследователи выяснили, что мыло значительно изменяет индивидуальные профили запаха людей и влияет на предпочтения комаров, хотя эффект может различаться.

Эксперименты показали, что мыло с ароматом кокоса обычно уменьшает привлекательность для комаров, в то время как некоторые другие ароматы, такие как ландыш и тропические фрукты, могут их привлекать.