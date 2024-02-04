Не пользуйтесь этим мылом, если не хотите ощутить укус комаров

Исследователи из Политехнического института Вирджинии обнаружили, что различные виды мыла могут как увеличивать, так и уменьшать привлекательность человека для комаров.
Наши уникальные профили запаха могут меняться под воздействием ароматизированных средств гигиены, что влияет на способность комаров различать и выбирать донора крови. Растительные ароматы, такие как лимонен, могут привлекать комаров, но "натуральное мыло" часто отпугивает их, сообщает iScience.
Используя газовую хроматографию-масс-спектрометрию, исследователи выяснили, что мыло значительно изменяет индивидуальные профили запаха людей и влияет на предпочтения комаров, хотя эффект может различаться.
Эксперименты показали, что мыло с ароматом кокоса обычно уменьшает привлекательность для комаров, в то время как некоторые другие ароматы, такие как ландыш и тропические фрукты, могут их привлекать.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.