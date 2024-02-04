Азиатам повезло: назван продукт, который можно выращивать на Марсе

Ученые из Университета Арканзаса исследовали возможность выращивания продуктов питания на Марсе.
Их исследование показало, что генетически модифицированные сорта риса могут выжить в токсичном марсианском реголите, если их гены отредактировать для лучшей адаптации к стрессу, вызванному солями перхлората.
Эксперименты проводились в модели марсианской почвы "Имитатор Марса Мохаве" (MMS) и показали, что растения выживают, но развиваются менее эффективно, чем в земном грунте. Однако замена лишь четверти почвы MMS на горшечный грунт значительно улучшает развитие растений.
Исследователи также обнаружили, что при низкой концентрации перхлората рис может укореняться, особенно у генетически модифицированных сортов. Однако при высокой концентрации солей рост растений прекращается, сообщает "Вокруг Света".
Исследование подчеркивает потенциальную применимость "отредактированного" риса на марсианской почве, а также имеет важное значение для агрокультуры на Земле, особенно в условиях высокой солености почвы, например, в Австралии. Ученые планируют продолжить эксперименты с другими сортами риса и создать новые имитаторы марсианской почвы для более точного моделирования условий выращивания на Марсе.
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