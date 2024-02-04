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Азиатам повезло: назван продукт, который можно выращивать на Марсе

Ученые выяснили, какой продукт питания приживется на Марсе

1:15
Наука

Ученые из Университета Арканзаса исследовали возможность выращивания продуктов питания на Марсе.

Ученые выяснили, какой продукт питания приживется на Марсе
Фото: Openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Их исследование показало, что генетически модифицированные сорта риса могут выжить в токсичном марсианском реголите, если их гены отредактировать для лучшей адаптации к стрессу, вызванному солями перхлората.

Эксперименты проводились в модели марсианской почвы "Имитатор Марса Мохаве" (MMS) и показали, что растения выживают, но развиваются менее эффективно, чем в земном грунте. Однако замена лишь четверти почвы MMS на горшечный грунт значительно улучшает развитие растений.

Исследователи также обнаружили, что при низкой концентрации перхлората рис может укореняться, особенно у генетически модифицированных сортов. Однако при высокой концентрации солей рост растений прекращается, сообщает "Вокруг Света".

Исследование подчеркивает потенциальную применимость "отредактированного" риса на марсианской почве, а также имеет важное значение для агрокультуры на Земле, особенно в условиях высокой солености почвы, например, в Австралии. Ученые планируют продолжить эксперименты с другими сортами риса и создать новые имитаторы марсианской почвы для более точного моделирования условий выращивания на Марсе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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