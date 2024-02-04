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Ранняя жизнь радикально отличалась от сегодняшней

2:23
Наука

Современное существование на Земле поддерживается надежной, выносливой и эффективной системой химических веществ, взаимодействующих и размножающихся автономно. Эта система, вероятно, эволюционировала из более простой, менее эффективной и тонкой формы. Вопрос о происхождении жизни из неживого влечет к себе внимание. На данный момент ответа на этот вопрос нет, однако существует ряд любопытных подсказок и умных гипотез, указывающих на возможное направление.

Ранняя жизнь радикально отличалась от сегодняшней
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Во-первых, химический аспект играет важную роль. Все белки на Земле состоят из 22 аминокислот, требующих органических молекул — основных строительных блоков жизни. Органические молекулы и аминокислоты были обнаружены в космосе, от межзвездных газовых облаков до метеороидов в нашей Солнечной системе.

Предполагается, что Земля, сформировавшаяся из диска вокруг молодого Солнца, уже содержала необходимые ингредиенты. Однако они, вероятно, не выжили в период ее первоначального формирования, когда планета испытывала множество столкновений и расплавления.

Органические соединения, необходимые для жизни, возможно, доставились на Землю задолго до ее остывания. Считается, что первые несколько миллионов лет Солнечной системы были неблагоприятными, с частыми столкновениями и перестройками орбитальных путей.

Эти столкновения принесли воду, перенесенную кометами, и органические соединения, осажденные дождем на поверхность. Земля, в свою очередь, нашла баланс между недостатком и избытком ударов, что способствовало образованию и поддержанию жизни.

Сложные условия создали возможность для жизни. Водные удары пополнили запасы пресной воды, а органические соединения стали основой для жизни. Существуют свидетельства о появлении жизни уже 3,5 миллиарда лет назад, что удивительно, учитывая трудные условия того времени.

Жизнь, вероятно, возникла благодаря случайным химическим реакциям, хранению информации и самовоспроизводству. Возможно, это произошло в глубоководных гидротермальных источниках, приливных водоемах или других окружающих средах. Несмотря на сложность поисков точного момента и способа, все свидетельствует о том, что жизнь возникла, когда появилась такая возможность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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