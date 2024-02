Ранняя жизнь радикально отличалась от сегодняшней

Your browser does not support the audio element.

Современное существование на Земле поддерживается надежной, выносливой и эффективной системой химических веществ, взаимодействующих и размножающихся автономно. Эта система, вероятно, эволюционировала из более простой, менее эффективной и тонкой формы. Вопрос о происхождении жизни из неживого влечет к себе внимание. На данный момент ответа на этот вопрос нет, однако существует ряд любопытных подсказок и умных гипотез, указывающих на возможное направление.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.