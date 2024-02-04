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Загадка Марсианской жизни: ученые подтверждают, что бактерии способны выживать и процветать в марсианских песках

Ученые заявили, что бактерии могут выживать и мутировать на Марсе

2:32
Наука

Исследования, проведенные учеными из Radboud Universiteit Nijmegen (Нидерланды) и Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Германия), подтвердили, что бактерии способны не только выживать, но и размножаться в условиях, аналогичных марсианским. Эти научные открытия могут оказать значительное влияние на будущие миссии на Красную планету.

Ученые заявили, что бактерии могут выживать и мутировать на Марсе
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under public domain

Согласно сообщению Science News, в рамках исследования четыре вида бактерий были помещены в контейнеры с горными породами, имитирующими марсианскую почву, при условиях, аналогичных марсианским (недостаток воды, низкое атмосферное давление, ультрафиолетовое излучение и токсичные соли).

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что бактерии не только выживают в подобных условиях, но и проявляют рост в искусственных марсианских песках.

Эти открытия имеют важное значение для обеспечения здоровья будущих астронавтов и предотвращения заражения других планет. Ученые подчеркивают, что бактерии оказались удивительно устойчивыми организмами, способными приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям.

В ходе эксперимента четыре распространенных болезнетворных микроорганизма подверглись воздействию марсианской среды, характеризующейся отсутствием воды, низким атмосферным давлением, ультрафиолетовым излучением и токсичными солями. Некоторые бактерии оставались живыми в течение различных временных периодов, а Pseudomonas aeruginosa продемонстрировал даже стабильный рост в течение 21 дня.

Это исследование интересно тем, что предыдущие научные исследования фокусировались на экстремофильных организмах, способных выживать в условиях радиации, соли и перепадов температуры.

Однако текущие результаты свидетельствуют о том, что обычные бактерии также могут выживать в условиях, аналогичных марсианским.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования подчеркивают необходимость подготовки к будущим миссиям на Марс, включая предоставление астронавтам различных антибиотиков для борьбы с потенциально болезнетворными бактериями, способными выживать и мутировать на поверхности планеты.

Открытия также вызывают вопрос о том, как человеческая иммунная система реагирует на контакт с микроорганизмами, выжившими и мутировавшими в марсианских условиях. Ученые выражают уверенность в том, что человеческая изобретательность найдет решения для смягчения возможных проблем, однако призывают к осторожности, чтобы избежать заражения других планет земными бактериями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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