От лаборатории к клинике: как белок KIBRA открывает перспективы для новых терапий Альцгеймера

Учёные США обнаружили белок, защищающий синапсы и восстанавливающий память

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование от нейробиологов из Buck Institute for Research on Aging отражает постоянные усилия в области поиска эффективных методов лечения болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В соответствии с публикацией на портале Journal of Clinical Investigation (JCI), белок KIBRA, согласно результатам этого исследования, играет важную роль в формировании воспоминаний и может являться ключевым элементом в процессе регенерации мозга при этих заболеваниях.

Эксперименты с лабораторными мышами и с использованием укороченной функциональной версии KIBRA показывают потенциальные положительные эффекты на устойчивость синапсов и восстановление функций памяти. Если эти результаты могут быть перенесены на человеческий организм, это может открыть новые перспективы для терапии деменции.

Однако важно отметить, что переход от лабораторных исследований на мышах к клиническим применениям у человека может потребовать проведения многоступенчатых клинических исследований для подтверждения безопасности и эффективности терапии. Также необходимо учитывать индивидуальные различия и сложности человеческого организма.

Несмотря на это, подобные открытия предоставляют новые надежды и направления для дальнейших исследований и разработки терапий для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.