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Опережая время: как психологическое восприятие влияет на скорость заживления по гарвардскому исследованию

Психологи из Гарварда открыли влияние восприятия времени на заживление ран

1:33
Наука

Группа исследователей из Гарвардского университета (США) провела интересное исследование, которое раскрывает связь между восприятием времени и скоростью заживления ран. Результаты этого исследования, опубликованные на портале Nature, подчеркивают важность психологических аспектов для общего состояния здоровья.

В рамках эксперимента ученые применили стандартную процедуру нанесения ран участникам и затем воздействовали на их восприятие времени. Они выделили три условия: медленное время (воспринимаемое вдвое дольше), нормальное время (соответствующее часам) и быстрое время (воспринимаемое вдвое быстрее).

Несмотря на то, что реальное время было одинаковым во всех трех случаях (28 минут), ученые обнаружили заметные различия в темпе заживления ран.

Результаты показали, что в состоянии "Быстрое время" раны заживались быстрее по сравнению с "Нормальным временем", в состоянии "Быстрое время" по сравнению с "Медленным временем" и в состоянии "Нормальное время" по сравнению с "Медленным временем".

Это подтверждает гипотезу о том, что воздействие времени на процесс физического заживления напрямую зависит от психологического восприятия времени, несмотря на фактически прошедшее время.

Это исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что ум и тело взаимосвязаны, и психологические факторы, такие как восприятие времени, могут влиять на физиологические процессы в организме.

Понимание этой взаимосвязи может открыть новые пути для разработки методов улучшения заживления и общего благополучия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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