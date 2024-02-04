Нейрохирург заявил, что имплант Маска не способен лечить парализованных больных

Вживление импланта в человеческий мозг, о котором объявил Илон Маск, является псевдоновостью. Об этом заявил итальянский нейрохирург, специализирующийся на вопросах трансплантации головного мозга, Серджо Канавер, передаёт ТАСС.
"То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это — коммерческий трюк", — уверен эксперт.
Нейрохирург отметил что существующие аналоги этой технологии не могут восстанавливать сенсорные функции организма, включая сексуальные и вегетативные. Итальянец также рассказал об эксперименте, проведенном в России, где успешно пересадили спинной мозг у свиней. По его мнению, эта неинвазивная альтернатива технологии главы Tesla является действительной и перспективной.
Недавно в Китае объявили об успешном испытании мозгового импланта на человеке.
Кроме того член комитета ГГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что внедрение инородных тел в человеческий организм опасно, поскольку для этой процедуры нет медицинских показаний.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.