Нейрохирург заявил, что имплант Маска не способен лечить парализованных больных

Нейрохирург из Италии Канаверо подверг резкой критике мозговой имплант Илона Маска

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Вживление импланта в человеческий мозг, о котором объявил Илон Маск, является псевдоновостью. Об этом заявил итальянский нейрохирург, специализирующийся на вопросах трансплантации головного мозга, Серджо Канавер, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это — коммерческий трюк", — уверен эксперт.

Нейрохирург отметил что существующие аналоги этой технологии не могут восстанавливать сенсорные функции организма, включая сексуальные и вегетативные. Итальянец также рассказал об эксперименте, проведенном в России, где успешно пересадили спинной мозг у свиней. По его мнению, эта неинвазивная альтернатива технологии главы Tesla является действительной и перспективной.

Недавно в Китае объявили об успешном испытании мозгового импланта на человеке.

Кроме того член комитета ГГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что внедрение инородных тел в человеческий организм опасно, поскольку для этой процедуры нет медицинских показаний.