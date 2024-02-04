Из-за этих действий вы чувствуете себя разбитыми даже после долгого сна

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Ученые назвали факторы, влияющие на качество сна

1:36
Наука

Регулярное ощущение утренней усталости может быть результатом не только недостаточного сна, но и некоторых привычек, влияющих на качество сна и уровень энергии в организме.

Ученые назвали факторы, влияющие на качество сна
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Эксперты указывают на несколько факторов, которые могут истощать организм и снижать его энергетический потенциал.

Один из таких факторов — это употребление пищи перед сном, особенно если ужин является самым крупным приемом пищи дня. Поздний ужин может нарушить циркадные ритмы организма и привести к снижению уровня сахара в крови, что отрицательно сказывается на утренней активности. Это происходит потому, что организм тратит энергию на переваривание пищи во время сна, вместо того чтобы восстанавливать силы и отдыхать.

Другие привычки, такие как потребление энергетических напитков, малоподвижный образ жизни и избыточное употребление пищи с высоким содержанием сахара и обработанных продуктов, также могут ухудшить качество сна и вызвать чувство хронической усталости. Энергетические напитки могут временно повысить уровень энергии, но затем приводят к резкому спаду и ухудшению сна из-за высокого содержания кофеина и сахара, сообщает Huffpost.

В случае постоянного ощущения усталости, сопровождаемого другими симптомами, важно обратиться к врачу для выявления возможных медицинских проблем. Некоторые состояния, такие как гипотиреоз, могут проявляться через постоянную усталость. Потеря аппетита, лихорадка или одышка, сопутствующие усталости, могут быть признаками более серьезных заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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