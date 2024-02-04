Можно было переселяться: по этой причине на Марсе когда-то исчезла почти вся вода

Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили свежие следы воды на Марсе, используя данные, собранные марсоходом Zhurong.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти следы были обнаружены на небольших ступенчатых дюнах равнины Утопия, простирающейся на северном полушарии Красной планеты. Данные указывают на то, что около 500 тысяч лет назад на Марсе начали происходить активные процессы таяния ледников.

Дюны на равнине Утопия имеют длину от 15 до 30 метров и высоту не более метра. На фотографиях сделанных марсоходом, видно, что дюны покрыты плотной коркой толщиной 1-2 сантиметра, которая полностью покрыта трещинами. Изучение минимальной глубины залегания этой корки позволило ученым сделать вывод, что она образовалась в течение последних 1,4 миллиона — 400 тысяч лет, в период, известный как амазонийский геологический период Марса, сообщает Science Advances.

Ученые предполагают, что вода на дюнах Утопии могла попасть из полярных районов в виде растаявшего льда. Интересно отметить, что ось вращения Марса такова, что в течение 124 тысяч лет полюса планеты были ориентированы на Солнце, что, вероятно, спровоцировало таяние ледников и вызвало изменения в климате планеты.

Несмотря на то, что марсоход Zhurong в настоящее время находится в спящем режиме из-за покрытия солнечных панелей пылью, собранные им данные все еще подвергаются анализу. Это исследование помогает расширить наше понимание истории и климатических изменений на Марсе, а также может иметь значение для будущих миссий и исследований на этой планете.